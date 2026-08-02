3 августа в Ростовской области ожидается жаркая погода

В большинстве районов Ростовской области днём ожидается жаркая погода с температурой от +29°C до +34°C, местами воздух может прогреваться вплоть до +37°C.В целом по региону осадков не ожидается, будет преобладать ясная или малооблачная погода. Вероятность кратковременных дождей или гроз минимальна. Ожидается северо-восточный или северный ветер скоростью 5−11 м/с, с порывами до 12−14 м/с. Атмосферное давление составит около 754−756 мм рт. ст. Влажность днём будет относительно низкой, около 27−44%, что в сочетании с высокой температурой может усиливать ощущение жары. День обещает быть очень жарким и солнечным. При нахождении на открытом воздухе рекомендуется использовать головные уборы, солнцезащитные средства и пить больше воды для поддержания водного баланса.