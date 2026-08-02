В Мексике задержали главу картеля Los Reyes Альфонсо Фернандеса Магальона

Мексиканские власти арестовали Альфонсо Фернандеса Магальона, известного как лидер картеля Los Reyes по прозвищу Пончо. Об этом пишет издание Roya News. В США Магальон числится среди самых разыскиваемых преступников, и американское правительство даже предложило вознаграждение до 5 млн долларов за информацию, которая поможет его поймать.
Задержание было осуществлено мексиканскими военными при поддержке Национальной гвардии в штате Мичоакан, где базируется картель. Магальон под усиленной охраной доставлен в Мехико для расследования Генеральной прокуратуры Мексики.
После ареста своего лидера, члены картеля Los Reyes заблокировали несколько дорог в Мичоакане, установили баррикады и подожгли десятки автомобилей.
Картель Los Reyes занимается незаконным оборотом наркотиков, похищениями, угонами и вымогательствами. Его участники неоднократно атаковали мексиканских военных с помощью дронов со взрывчаткой. США обвиняют Магальона в координации поставок наркотиков в страну.
Ранее KP.RU сообщил, что в феврале 2026 года был убит другой глава картеля в Мексике Эль Менчо, в результате чего в стране развернулась настоящая гражданская война (если не бойня).