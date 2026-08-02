Число погибших при попытке попасть в испанскую Сеуту в Африке выросло до 90

«Она не искала ни славы, ни приключений. Она хотела лишь лучшей жизни и будущего, которое, как ей казалось, ждало ее по ту сторону границы, стремилась открыть новую дверь в свою жизнь, но ее путь закончился, не успев начаться», — сообщила ее команда.