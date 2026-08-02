Число погибших при попытке попасть в испанскую Сеуту в Африке выросло до 90

В автономном испанском городе Сеута продолжается миграционный кризис. По информации телеканала La Sexta, число погибших после массового наплыва мигрантов из Марокко возросло до 90. Медицинская помощь потребовалась почти 1150 пострадавшим. В городе дежурят около трех тысяч сотрудников сил безопасности. Местные власти утверждают, что в Марокко вернулись свыше 70 тысяч человек. В Европе сложившуюся ситуацию назвали «абсолютным стресс-тестом».
Число мигрантов из Марокко, погибших при попытке попасть в испанский автономный город Сеута на севере Африки, достигло 90 человек. Об этом сообщает телеканал La Sexta со ссылкой на данные испанских и марокканских властей.
«Число погибших в результате массового прибытия беженцев в Сеуту возросло до 90 человек, что стало крупнейшим гуманитарным кризисом в истории страны Однако тела продолжают находить, а количество сообщений о пропавших без вести родственниках неуклонно растет. По оценкам, число тел в Сеуте может превышать сто», — говорится в публикации.
~Среди жертв — марокканская футболистка Фатен Бен Амар эль-Азиз~, выступавшая за клуб «Магреб Атлетик». По информации Mundo Deportivo, девушка погибла, пытаясь вплавь добраться до Сеуты.
«Она не искала ни славы, ни приключений. Она хотела лишь лучшей жизни и будущего, которое, как ей казалось, ждало ее по ту сторону границы, стремилась открыть новую дверь в свою жизнь, но ее путь закончился, не успев начаться», — сообщила ее команда.
~После массового притока беженцев за медицинской помощью обратились 1149 человек~. Как сообщает телеканал, один из них получил серьезные травмы и ожидает эвакуации. Национальный институт управления здравоохранением (INGESA) подчеркнул, что продолжает оказывать медпомощь «в обычном режиме».
Тем временем жители Сеуты сообщают о продолжающихся столкновениях между местными жителями и мигрантами на улицах.
«Между несколькими людьми, остающимися в лагере в окрестностях жилого района, произошла массовая драка, также были совершены попытки проникнуть в некоторые дома», — отметил La Sexta.
На этом фоне крайне правые группировки призвали горожан выйти на протест с целью «защиты территориальной целостности Испании».
~Местные власти утверждают, что из Сеуты в Марокко уже выехали 73 500 мигрантов~. Еще более тысячи беженцев находятся у центра временного содержания.
Представитель испанского правительства в городе Мигель Анхель Перес подчеркнул, что ~в Сеуте находятся почти 3 тысячи сотрудников сил безопасности~, чтобы «вернуть ситуацию к норме». «Они останутся там столько, сколько потребуется», — сказал он журналистам.
В конце июля десятки тысяч нелегальных мигрантов проникли в Сеуту из соседнего Марокко — большинство из них попали в испанский эксклав по морю, минуя волнорез с забором. Из-за обострения ситуации власти Испании привлекли армию для охраны правопорядка в регионе.
«Абсолютный стресс-тест».
Реакция отдельных стран Евросоюза на масштабный кризис с мигрантами в испанской Сеуте отчетливо продемонстрировала раскол в европейском сообществе, пишет газета El País.
«Европейская солидарность практически отсутствовала», — заметил экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в беседе с изданием.
Из-за сложившейся ситуации несколько государств Европы потребовали рассмотреть возможность исключения Испании из Шенгенского пространства. В частности, руководство Италии объявило о заморозке Шенгенского договора с Мадридом.
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль признал, что Европа столкнулась с настоящим испытанием на прочность.
«~Ситуация в Сеуте стала абсолютным стресс-тестом, который мы выдержали~», — приводит его слова Bild.
По мнению министра, сейчас требуются «быстрые и совместные действия» в интересах Европейского союза, чтобы «защитить и сохранить открытость Шенгенской зоны — одного из величайших достижений ЕС».