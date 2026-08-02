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На трассе М-4 «Дон» при виде полицейских пассажир иномарки выбросил наркотики

В Каменском районе Ростовской области сотрудники ДПС обнаружили у пассажира иномарки запрещенные вещества.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сотрудники ДПС задержали мужчину с пакетом наркотиков. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел 30 июля на трассе М-4 «Дон». Автоинспекторы остановили «Мерседес Бенц Е200» под управлением 46-летней женщины. Рядом с ней на пассажирском сиденье находился 49-летний мужчина. Пока полицейские проверяли у женщины документы, он вышел из машины и бросил на землю полимерный прозрачный пакет с порошком белого цвета. Автоинспекторы заметили «маневр». Они изъяли подозрительное вещество и передали на экспертизу, которая показала, что в пакете находилось психотропное средство.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, — сообщили в ведомстве.

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