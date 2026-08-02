На трассе М-4 «Дон» при виде полицейских пассажир иномарки выбросил наркотики

Инцидент произошел 30 июля на трассе М-4 «Дон». Автоинспекторы остановили «Мерседес Бенц Е200» под управлением 46-летней женщины. Рядом с ней на пассажирском сиденье находился 49-летний мужчина. Пока полицейские проверяли у женщины документы, он вышел из машины и бросил на землю полимерный прозрачный пакет с порошком белого цвета. Автоинспекторы заметили «маневр». Они изъяли подозрительное вещество и передали на экспертизу, которая показала, что в пакете находилось психотропное средство.