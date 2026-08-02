Врачам ЦРБ удалось завести остановившееся сердце волгоградца

Чудесная история спасения жизни 62-летнего мужчины, у которого остановилось сердце, произошла в Городищенской ЦРБ Волгоградской области. Как рассказали в облздраве, житель Волгограда обратился в больницу с жалобой на плохое самочувствие, а в приемном покое ему стало совсем плохо. У мужчины внезапно остановилось сердце и дыхание.