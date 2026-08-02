В Калининграде омелу срезают, когда она поражает дерево на 70−80% — мэрия

В Калининграде омелу удаляют только с сильно заражённых деревьев. Об этом представители мэрии написали в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».
Вопрос подняла пользовательница, которая не понимает, почему в городе не проводят регулярную очистку растений и вместо сохранения старых деревьев выбирают вырубку. На это власти ответили, что «Чистота» занимается кронированием по плану, однако летом такие работы запрещены.
«Омелу срезаем, когда дерево заражено на 70−80 процентов. Дело в том, что часть общественников против борьбы с растением. Такое мнение нельзя не принимать во внимание, так как омела играет важную роль в экосистеме. Его плоды — пища для некоторых видов птиц», — пояснили представители администрации.
Омела в Калининграде успела пройти путь от коммунальной проблемы до городской достопримечательности. В 2023 году мэрия объясняла её обилие нехваткой сил и техники, а спустя два года власти уже называли растение «отличительной чертой Калининграда».