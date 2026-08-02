В Калининграде омелу срезают, когда она поражает дерево на 70−80% — мэрия

«Омелу срезаем, когда дерево заражено на 70−80 процентов. Дело в том, что часть общественников против борьбы с растением. Такое мнение нельзя не принимать во внимание, так как омела играет важную роль в экосистеме. Его плоды — пища для некоторых видов птиц», — пояснили представители администрации.