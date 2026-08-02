В Волгодонске арестовали мужчину, открывшего стрельбу из травмата

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг — РИА Новости. Суд арестовал мужчину, который в ходе конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета на улице в Волгодонске Ростовской области, пострадали два человека, сообщил журналистам представитель главного управления МВД России по региону.
Инцидент произошел в субботу вечером в Волгодонске.
«В дежурную часть отдела полиции № 1 поступило сообщение о конфликте вблизи дома, расположенного по улице М. Горького, в ходе которого неизвестный произвел несколько выстрелов и причинил травмы двоим гражданам», — сказал представитель ведомства.
Он добавил, что полицейские задержали подозреваемого — 36-летнего местного жителя.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».
Оружие — травматический пистолет — изъято. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.