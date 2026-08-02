Восьмой Кубок Александра Овечкина стартовал на аренах Подмосковья

— Желаю всем победы, обойтись без травм и приглашаю на финальный день Кубка, который пройдет в Мытищах 8 августа. В этот день мы не только узнаем победителя, но и станем свидетелями звездного матча, в котором сыграют команды Овечкина-Орлова и Ковальчука-Панарина, — сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, чьи слова передает Telegram-канал ведомства.