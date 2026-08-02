Восьмой Кубок Александра Овечкина стартовал на аренах Подмосковья

VIII Кубок Александра Овечкина по хоккею среди детских команд начался на ледовых аренах Московской области. Об этом в субботу, 1 августа, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
В турнире участвуют 24 команды из ведущих спортивных школ и академий страны. За главную награду поборются 18 городов: Москва, Санкт-Петербург, Магнитогорск, Уфа, Омск, Тольятти, Новомосковск, Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Хабаровск, Череповец, Челябинск, Сочи, а также подмосковные команды из Подольска, Балашихи, Мытищ и Красногорска.
— Желаю всем победы, обойтись без травм и приглашаю на финальный день Кубка, который пройдет в Мытищах 8 августа. В этот день мы не только узнаем победителя, но и станем свидетелями звездного матча, в котором сыграют команды Овечкина-Орлова и Ковальчука-Панарина, — сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, чьи слова передает Telegram-канал ведомства.
В июле в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» состоялся третий благотворительный хоккейный «Матч года» с участием игроков НХЛ и КХЛ. Команда под руководством защитника Михаила Сергачева одержала победу над командой форварда Артемия Панарина. В составе победителей также отличились Александр Овечкин, Кирилл Марченко, Матвей Гридин и другие спортсмены.