Рост 137 см, а руки — как у терминатора: Дублёрша Мэтта Дэймона стала звездой после «Одиссеи»

Ранее сам Мэтт Дэймон публично похвалил каскадёршу, заявив, что у неё «лучшие руки, которые он видел». После этих слов к исполнительнице пришло внимание прессы и поклонников кино. Далтон рассказала, что много лет занимается боевыми искусствами, танцами, силовыми тренировками и йогой. Она считает, что именно постоянная физическая подготовка помогла ей получить такую роль.