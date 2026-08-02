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Леонид Слуцкий ушёл из «Шанхай Шэньхуа» после трёх поражений подряд

Российский тренер Леонид Слуцкий больше не возглавляет «Шанхай Шэньхуа». Клуб подтвердил расставание со специалистом после затяжной полосы неудач.

Источник: Life.ru

Последней каплей стало воскресное поражение от «Шэньян Урбан» (1:3) — уже третье подряд. Дела у команды идут непросто: после 20 матчей клуб занимает лишь 12-е место. Стоит отметить, что сезон для «Шанхай Шэньхуа» был омрачён не только спортивными результатами, но и январским скандалом: из-за антикоррупционного расследования команда была принудительно лишена 10 очков, что серьёзно ударило по её турнирным амбициям.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года и дважды выиграл с командой Суперкубок Китая.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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