Леонид Слуцкий ушёл из «Шанхай Шэньхуа» после трёх поражений подряд

Последней каплей стало воскресное поражение от «Шэньян Урбан» (1:3) — уже третье подряд. Дела у команды идут непросто: после 20 матчей клуб занимает лишь 12-е место. Стоит отметить, что сезон для «Шанхай Шэньхуа» был омрачён не только спортивными результатами, но и январским скандалом: из-за антикоррупционного расследования команда была принудительно лишена 10 очков, что серьёзно ударило по её турнирным амбициям.
Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года и дважды выиграл с командой Суперкубок Китая.
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