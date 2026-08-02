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В Калининграде автомобиль сбил пешехода и врезался в дом

В Калининграде пьяный водитель сбил пешехода и врезался в дом.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 2 авг- РИА Новости. Автомобиль в Калининграде сбил пешехода и врезался в дом, водитель был с признаками алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По информации областной ГАИ, ДТП произошло 19.14 (20.14 мск) на улице Черняховского в Калининграде.

«Водитель 1975 года рождения с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем Peugeot не справился с управлением, допустил наезд на пешехода 2011 года рождения с последующим наездом на здание», — говорится в сообщении областной ГАИ на платформе «Макс».

Уточняется, что в результате ДТП пешеход направлена в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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