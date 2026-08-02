В Калининграде автомобиль сбил пешехода и врезался в дом

«Водитель 1975 года рождения с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем Peugeot не справился с управлением, допустил наезд на пешехода 2011 года рождения с последующим наездом на здание», — говорится в сообщении областной ГАИ на платформе «Макс».