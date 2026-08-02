«Куст» и «Не коп» поймали 74 водителя с телефонами за рулём за шесть часов

В США полиция провела шедевральную операцию по выписыванию штрафов водителям, сидящим за рулём в телефонах. В городке Данеллен, в штате Нью-Джерси, сотрудник полиции надел костюм… куста. Буквально. И засел возле дороги, фотографируя водителей, у которых в руках были смартфоны. За шесть часов этот мастер маскировки «нащёлкал» 74 штрафа.
Компанию «кусту» составил его коллега, надевший футболку с надписью «Не коп». Вдвоём они просидели возле дороги шесть часов, за которые собрали абсолютно рекордное количество штрафов.
По итогу этой операции местный департамент полиции опубликовал следующее сообщение: «Видели ли вы сегодня наш кустарник? Если вы были с головой погружены в телефон, то, скорее всего, нет».
Ранее KP.RU сообщил, что в 2024 году полиция Перу нарядила одного из сотрудников в Гринча, и вместе с ним отряд отправился ловить наркоторговцев.