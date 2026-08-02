Землю накрыла первая магнитная буря августа

Ожидается, что продолжительность бури составит не более четырёх-шести часов, а возможно, она завершится и раньше. Метеозависимым людям в этот период рекомендуется соблюдать режим отдыха и снизить физические нагрузки. Возможны сбои в работе электроники и радиосвязи в полярных широтах.