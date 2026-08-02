В Знаменске из-за аварии больше месяца заливает историческую водонапорную башню у комплекса Алленберг

В Знаменске больше месяца заливает водонапорную башню, расположенную рядом с комплексом бывшей психиатрической больницы Алленберг. Об этом местные жители пишут в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».
Одна из горожанок утверждает, что вода хлещет внутри здания и разрушает конструкции. Женщина попросила власти вмешаться, пока Знаменск не лишился памятника архитектуры, а ближайший микрорайон — водоснабжения.
В администрации Гвардейского округа ответили, что специалисты «Комсервиса» уже осмотрели объект. Из-за сильного износа восстановить сети не получится, а полностью перекрыть подачу нельзя — без воды останутся соседние дома.
«Единственный вариант — провести новую ветку водоснабжения вокруг комплекса Алленберг. Так как работы по переподключению водоснабжения дорогостоящие, потребовалось время на поиск финансирования и подготовку договора. Сейчас он на стадии согласования. До конца августа планируем начать прокладку новой ветки. Этот вопрос на контроле главы округа. Состояние башни также постоянно отслеживаем», — пишут власти.
Исторический комплекс бывшей психбольницы Алленберг внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области.