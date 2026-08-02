В Знаменске из-за аварии больше месяца заливает историческую водонапорную башню у комплекса Алленберг

«Единственный вариант — провести новую ветку водоснабжения вокруг комплекса Алленберг. Так как работы по переподключению водоснабжения дорогостоящие, потребовалось время на поиск финансирования и подготовку договора. Сейчас он на стадии согласования. До конца августа планируем начать прокладку новой ветки. Этот вопрос на контроле главы округа. Состояние башни также постоянно отслеживаем», — пишут власти.