Москвичей предупредили о грозе и ливне до конца суток

Жителей Москвы ждут гроза, ливень, дождь и ветер до 13 м/с в период с 21:00 мск 2 августа до конца суток, сообщило столичное управление МЧС.
Такая погода грозит повреждением линий электропередач, рекламных щитов или падением деревьев, что, в свою очередь, может привести к пробкам на автодорогах, поломке машин и травмированию граждан. Кроме того, некоторые территории и дороги могут оказаться подтопленными, что нарушит процессы стройки или использования расположенных там объектов, помешает езде транспорта.
Среди других рисков МЧС назвало повреждение объектов без громоотводов, срыв высотно строительно-монтажных работ.
МЧС порекомендовало не ездить быстро на трассах, не обгонять, не перестраиваться, не опережать соседних водителей. Автомобилистам также следует парковать машины подальше от деревьев, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, внимательно следить за детьми.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал день 2 августа самым жарким в Москве с начала 2026 года. Так, согласно данным метеостанции ВДНХ, к 17:00 мск температура воздуха достигла плюс 30,6 градуса. «До того самым теплыми днями этого года были 21 мая и 2 июля с температурой +30,4 °С», — говорится в сообщении.
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