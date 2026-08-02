Москвичей предупредили о грозе и ливне до конца суток

Такая погода грозит повреждением линий электропередач, рекламных щитов или падением деревьев, что, в свою очередь, может привести к пробкам на автодорогах, поломке машин и травмированию граждан. Кроме того, некоторые территории и дороги могут оказаться подтопленными, что нарушит процессы стройки или использования расположенных там объектов, помешает езде транспорта.