Врач-онколог Егоров рассказал, как себя чувствует 89-летняя Эдита Пьеха

В апреле прошлого года Telegram-канал Mash сообщил, что у Эдиты Пьехи якобы выявили признаки возрастной деменции и гипертонии. Как ошибочно отметили авторы публикации, у знаменитости «наблюдаются нарушения памяти и дезориентация». При этом позже помощница исполнительницы опровергла эти сообщения. По ее словам, звезда «нормально себя чувствует», и никакого ухудшения здоровья нет.