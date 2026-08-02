Врач-онколог Егоров рассказал, как себя чувствует 89-летняя Эдита Пьеха

89-летняя народная артистка СССР Эдита Пьеха сохраняет бодрость духа, несмотря на почтенный возраст. Об этом рассказал друг певицы, врач-онколог Александр Егоров.
— Конечно, случаются разные дни, но Эдита Станиславовна как настоящая артистка никогда не показывает, что устала. Выглядит она отлично, кожа лица, например, великолепная, — отметил он.
По словам Егорова, исполнительница никогда не прибегала к пластике или специальным процедурам, а лишь использовала обычный косметический уход, как все женщины.
— Каждый раз, когда я прихожу, она протягивает руку, и это красивая, хорошая рука, а рукопожатие сильное и энергичное, — цитирует врача издание Aif.ru.
В апреле прошлого года Telegram-канал Mash сообщил, что у Эдиты Пьехи якобы выявили признаки возрастной деменции и гипертонии. Как ошибочно отметили авторы публикации, у знаменитости «наблюдаются нарушения памяти и дезориентация». При этом позже помощница исполнительницы опровергла эти сообщения. По ее словам, звезда «нормально себя чувствует», и никакого ухудшения здоровья нет.
Ранее внук артистки, певец Стас Пьеха, раскрыл, какую сумму его бабушка тратит на домработниц. Он отметил, что пенсия Пьехи составляет 45 тысяч рублей в месяц. При этом по дому ей помогают несколько помощниц.