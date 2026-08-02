Слуцкий объявил об отставке с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа»

«Я сделал все, что мог, но я думаю, что есть некоторые вещи, которые я не могу изменить, поэтому я думаю, что мне следует уйти. Я надеюсь, что в “Шэньхуа” все будет в порядке», — сказал господин Слуцкий (цитата по PP Sport).