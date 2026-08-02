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Синоптик назвал 2 августа самым жарким днем в Москве с начала года

День 2 августа стал самым жарким в Москве с начала 2026 года, к 17:00 мск температура воздуха достигла плюс 30,6 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

Источник: РБК

День 2 августа стал самым жарким в Москве с начала 2026 года, к 17:00 мск температура воздуха достигла плюс 30,6 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

«К 17 часам, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, температура воздуха достигла отметки в +30,6°», — говорится в сообщении.

Леус напомнил, что до того самыми теплыми днями года в столице были 21 мая и 2 июля с температурой до плюс 30,4 градусов. Синоптик также сообщил, что 3 августа температура в столице достигнет шестого «тридцатника» с начала года.

Столичное МЧС предупредило, что с 21:00 мск до конца суток 2 августа в Москве пройдут гроза и ливень. Министерство порекомендовало автомобилистам ездить без обгонов и не повышать скорость, а пешеходам — обходить рекламные щиты и не оставлять детей без присмотра.

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