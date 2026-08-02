Волгоградец снял красную Луну 2 августа

Отметим, что в конце июля сотрудникам Волгоградского планетария удалось поймать «Пикми Луну», которая была окрашена в розовый цвет. Специалисты отмечают, что такое бывает, когда Луна находится низко над горизонтом. Тогда солнечный свет отражается и проходит через более толстый слой в атмосфере, в результате синие и зеленые лучи рассеиваются сильнее, поэтому до нас доходит преимущественно красный и оранжевый свет.