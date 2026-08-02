Движение ограничат в 3-м Павелецком и Железнодорожном проездах с 6 августа

На участке 3-й Павелецкий проезд в районе д. 9 с 14 ноября до 18 ноября одна полоса закрыта с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счeт перепуска на встречное направление, обустройства уширений и временного запрета парковки. На участке 3-й Павелецкий проезд от д. 7, корп. 1 до д. 9 с 19 ноября до 25 ноября одна полоса закрыта с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счeт обустройства уширений и временного запрета парковки. На участке 3-й Павелецкий проезд в районе д. 6, корп. Г по 3-му Павелецкому проезду с 26 ноября до 17 декабря одна полоса частично закрыта для движения, парковка временно запрещена.