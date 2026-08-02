Движение ограничат в 3-м Павелецком и Железнодорожном проездах с 6 августа

«В период с 6 августа до 28 декабря на участках 3-го Павелецкого и Железнодорожного проездов будут недоступны для движения одна-две полосы. Это связано с проведением инженерных работ. Также на участках ограничения в 3-м Павелецком проезде будет временно запрещена парковка. Обращайте внимание на знаки», — говорится в сообщении.
Как уточняется, на участке 3-й Павелецкий проезд от д. 10, корп. 1 до д. 6, стр. 15 по Павелецкой набережной с 6 августа до 28 августа две полосы закрыты с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет перепуска на встречное направление, обустройства уширений и временного запрета парковки. На участке 3-й Павелецкий проезда от д. 10, корп. 1 до д. 10, корп. 2 по Павелецкой набережной с 2 сентября до 6 сентября две полосы закрыты с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счeт обустройства уширений и временного запрета парковки.
Две полосы закрыты с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счeт обустройства уширений и временного запрета парковки на участках: 3-й Павелецкий проезд от д. 10, корп. 2 по Павелецкой набережной до д. 3 по 3-му Павелецкому проезду с 14 сентября до 20 сентября; 3-й Павелецкий пр. от д. 3 до д. 5 с 21 сентября до 29 сентября; 3-й Павелецкий проезд в районе д. 5 с 30 сентября до 14 октября; 3-й Павелецкий пр. от д. 5 до д. 7, корп. 1 с 15 октября до 23 октября.
Также на участке 3-й Павелецкий проезд в районе д. 7, корп. 1 с 24 октября до 5 ноября две полосы закрыты с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счeт обустройства уширений и временного запрета парковки; с 6 ноября до 13 ноября одна полоса закрыта с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счeт перепуска на встречное направление, обустройства уширений и временного запрета парковки.
На участке 3-й Павелецкий проезд в районе д. 9 с 14 ноября до 18 ноября одна полоса закрыта с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счeт перепуска на встречное направление, обустройства уширений и временного запрета парковки. На участке 3-й Павелецкий проезд от д. 7, корп. 1 до д. 9 с 19 ноября до 25 ноября одна полоса закрыта с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счeт обустройства уширений и временного запрета парковки. На участке 3-й Павелецкий проезд в районе д. 6, корп. Г по 3-му Павелецкому проезду с 26 ноября до 17 декабря одна полоса частично закрыта для движения, парковка временно запрещена.
Одна полоса будет закрыта для движения на участках: Железнодорожный проезд в районе д. 12 по 2-му Павелецкому проезду с 18 декабря до 28 декабря; Железнодорожный проезд в районе д. 12а по 2-му Павелецкому проезду с 18 декабря до 28 декабря.