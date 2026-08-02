Первая магнитная буря августа началась на Земле

Сильное возмущение магнитосферы планеты может вызвать перебои в работе электроники и систем связи, а также повлиять на самочувствие метеозависимых людей. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, как понять, что недомогание связано с магнитными бурями, и нужно ли в этот период принимать какие-нибудь лекарства.