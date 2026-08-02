Первая магнитная буря августа началась на Земле

Первая магнитная буря августа уровня между G1 (слабый) и G2 (обычный) началась на Земле. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
— Как и прогнозировалось утром 2 августа, последний месяц лета не стал долго раскачиваться, и менее часа назад все же началась первая магнитная буря августа — она же шестая магнитная буря лета, — говорится в сообщении.
Возмущение геомагнитного поля продлится на Земле не более четырех-шести часов, а, возможно, и меньше, уточнили ученые в Telegram-канале.
Днем ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал о магнитной буре среднего уровня 2 августа. В тот день он отмечал, что явление должно настигнуть Землю из-за коронального выброса массы, произошедшего на Солнце 30 июля.
Сильное возмущение магнитосферы планеты может вызвать перебои в работе электроники и систем связи, а также повлиять на самочувствие метеозависимых людей. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, как понять, что недомогание связано с магнитными бурями, и нужно ли в этот период принимать какие-нибудь лекарства.