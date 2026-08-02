США вводят залоги до 20 тысяч долларов для виз граждан 50 стран

Залог могут потребовать при подаче заявления на визы категорий B-1 (туристические) и B-2 (деловые). Это — гарантия того, что иностранец покинет США в установленный срок. Размер депозита, максимум — 20 тысяч долларов, определяет консул. Деньги вернут, если обладатель визы выедет вовремя, не воспользуется визой или ему откажут во въезде. Залог могут удержать при нарушении условий пребывания.