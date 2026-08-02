Валуев призвал не обольщаться допуском российских боксеров к международным турнирам

По его мнению, национальным федерациям предстоит выбрать между IBA и World Boxing. Позицию МОК Валуев охарактеризовал как «разделяй и властвуй». Он также обратил внимание на возможные сложности с календарем: если турниры будут накладываться друг на друга, россиянам придется выбирать.