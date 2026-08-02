В Карачаево-Черкесии при взрыве газа пострадали десять человек

Десять человек пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси под навесом во дворе частного дома в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии, сообщили РБК в региональном управлении МЧС.
По предварительной информации, пострадали десять человек, семерых из них доставили в лечебные учреждения Усть-Джегуты и Черкесска. Возгорания после взрыва не последовало.
На месте задействованы 20 сотрудников экстренных служб и восемь штук техники.
Ранее, 23 июля, в Подмосковье три человека пострадали при пожаре в квартире, который произошел после взрыва газовоздушной смеси. Пожарные локализовали возгорание на площади 60 кв. м, из пострадавших квартир спасли трех человек и эвакуировали 28.
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