WSJ: данные ДНК-экспертиз в США 30 лет были уязвимы для хакерских атак

По ее сведениям, эксперты выяснили, что при помощи компьютерного кода, написанного с использованием одной из популярных ИИ-программ, можно изменять данные в скан-копиях отчетов анализа ДНК, при этом после взлома не остается никаких следов вмешательства. Исследователи полагают, что данная уязвимость существовала с 1995 года, однако развитие технологий в последнее время привело к тому, что осуществить подобный взлом стало намного проще.