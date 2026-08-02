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Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа»

Российский специалист Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» после ряда поражений. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщила пресс-служба клуба в WeChat.

Российский специалист Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» после ряда поражений. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщила пресс-служба клуба в WeChat.

К моменту ухода тренера клуб потерпел третье поражение подряд в китайской Суперлиге и с 19 очками занимал 12-е место в турнирной таблице.

— Хочу сказать всем, что сегодня мой последний матч в качестве тренера «Шанхай Шэньхуа», поэтому я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить болельщиков, игроков, тренерский штаб и руководство клуба на всех уровнях, — сказал Слуцкий.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу стал главой китайского спортивного клуба в январе 2024 года. Леонид Слуцкий сменил тренера У Цзиньгуя.

В прошлом году Слуцкий рассказал об особенностях воспитания в Китае. Он отметил, что любой тренер, учитель, преподаватель в этой стране может бить людей. Специалист также заявил, что привычные для россиян нормы и правила поведения в КНР неприемлемы.

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