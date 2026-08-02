Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа»

— Хочу сказать всем, что сегодня мой последний матч в качестве тренера «Шанхай Шэньхуа», поэтому я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить болельщиков, игроков, тренерский штаб и руководство клуба на всех уровнях, — сказал Слуцкий.