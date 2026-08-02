МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Воскресенье стало самым жарким днем в Москве с начала года — температура поднялась до плюс 30,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Лето наконец-то смогло обогнать по температуре весну — сегодняшний день в Москве стал самым жарким с начала года — к 17 часам, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, температура воздуха достигла отметки в плюс 30,6 градуса», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик напомнил, что до воскресенья самым теплыми днями 2026 года были 21 мая и 2 июля с температурой плюс 30,4 градуса.
«Воскресенье принесло в столицу шестой “тридцатник” с начала года, теперь их по три у мая и у лета», — отметил синоптик.