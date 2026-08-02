В Москве ожидаются гроза и ливень с 21:00 и до конца воскресенья

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал тёплый август для большей части России. Температура во многих регионах останется в пределах климатической нормы или превысит её примерно на один градус. Более жаркую погоду ожидают в Коми, Пермском крае, на Урале, юге страны, Северном Кавказе и в большей части Сибири. Теплее обычного также может быть на юге Амурской области, в Хабаровском и Приморском краях. Осадки распределятся неравномерно: одни территории столкнутся с дефицитом дождей, а другие получат больше влаги, чем обычно.