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Российские прыгуны в воду отметили дружелюбное отношение на ЧЕ

У них нет претензий к организации турнира.

ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Российские прыгуны в воду Илья Молчанов и Елизавета Кузина ощущают дружелюбное отношение на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Об этом они рассказали журналистам.

Ранее российский прыгун в воду Руслан Терновой рассказывал, что иностранные спортсмены жалуются на малое количество света на 10-метровой вышке.

«На трех метрах все хорошо, светло. На десятке я тоже была, поднималась, там действительно темновато», — сказала Кузина.

«В целом по условиям все хорошо. Все дружелюбны. К организации нет претензий. Что касается десятиметровой вышки, ребята с большой высоты прыгают, поэтому у них всегда свои причуды. У нас на трамплине попроще (улыбается)», — добавил Молчанов.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир в Париже завершится 16 августа.