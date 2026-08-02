Российские прыгуны в воду отметили дружелюбное отношение на ЧЕ

«В целом по условиям все хорошо. Все дружелюбны. К организации нет претензий. Что касается десятиметровой вышки, ребята с большой высоты прыгают, поэтому у них всегда свои причуды. У нас на трамплине попроще (улыбается)», — добавил Молчанов.