МРОТ в России в 2027 году может превысить 32 тысячи рублей — эксперт

В 2027 году минимальный размер оплаты труда в России может вырасти до 31−32,15 тысячи рублей. Такой прогноз дал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, его слова РИА Новости приводит в воскресенье, 2 августа.