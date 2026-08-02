МРОТ в России в 2027 году может превысить 32 тысячи рублей — эксперт

В 2027 году минимальный размер оплаты труда в России может вырасти до 31−32,15 тысячи рублей. Такой прогноз дал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, его слова РИА Новости приводит в воскресенье, 2 августа.
По расчётам эксперта, прибавка составит от 3,9 до 5,05 тысячи рублей. Прогноз основан на темпах повышения МРОТ в последние годы и росте официальных зарплат в стране. Новый размер начнёт действовать с 1 января, точную сумму власти утвердят в конце 2026-го.
Растут официальные зарплаты в магазинах и на заводах — автоматически тянется вверх и МРОТ", — объяснил Сафонов.
Есть и другие прогнозы относительно будущего размера МРОТ. В Общественной палате, например, ожидают, что в 2027 году он окажется в пределах 29−31 тысячи рублей.