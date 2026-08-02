Россиянам объяснили опасность немытой ягоды

«Садовая земляника и клубника может стать источником серьезных проблем со здоровьем, если есть ее немытой. На поверхности ягод нередко сохраняются патогенные микроорганизмы и яйца паразитов. Так можно заразиться ротавирусом, дизентерией или гельминтами», — сказал он.