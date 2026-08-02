Россиянам объяснили опасность немытой ягоды

Холодная вода смывает всех паразитов и инфекции с поверхности ягод, поэтому не следует мыть клубнику горячей водой или мылом — это не поможет, а только испортит продукт. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил биолог Виталий Наполов.
«Садовая земляника и клубника может стать источником серьезных проблем со здоровьем, если есть ее немытой. На поверхности ягод нередко сохраняются патогенные микроорганизмы и яйца паразитов. Так можно заразиться ротавирусом, дизентерией или гельминтами», — сказал он.
По его словам, чтобы обезопасить себя, ягоды необходимо тщательно промыть проточной водой комнатной температуры непосредственно перед употреблением.
Телеканал «Царьград» рассказал, что эксперты признали самыми полезными ягодами бруснику, голубику и чернику. Иначе дело обстоит с клубникой, производители которой используют при ее выращивании разные химические удобрения.
360.ru напомнил, что сезонные ягоды, фрукты и овощи играют важную роль в питании детей, так как именно в период созревания они содержат максимальное количество витаминов и полезных веществ.