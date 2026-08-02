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Как правильно принимать витамины: врач перечислил бесполезные сочетания

Терапевт Самедов: сочетания кальция и железа мешает усвоению витаминов.

Источник: Комсомольская правда

Безсистемное употребление БАДов зачастую превращается в пустую трату денег или вредит здоровью. Об этом «Газете.Ru» рассказал терапевт Сабухи Самедов.

По его словам, микроэлементы могут работать сообща либо конкурировать за каналы всасывания. Классический пример антагонизма — кальций и железо. Их одновременный прием сводит пользу к нулю.

«Кальций эффективно подавляет всасывание любого типа железа. Именно поэтому крайне нежелательно запивать железосодержащие добавки молоком или сочетать куриную печень со сметаной. Это снижает усвоение железа на 50−60%», — предупредил врач.

360.ru отметил, что БАДы — не лечебные препараты, они предназначены исключительно для корректировки рациона и восполнения нехватки витаминов.

Телеканал «Царьград» пояснил, что БАДы к пище — это категория, требующая особого внимания. Они относятся к специализированной пищевой продукции.