Как правильно принимать витамины: врач перечислил бесполезные сочетания

Безсистемное употребление БАДов зачастую превращается в пустую трату денег или вредит здоровью. Об этом «Газете.Ru» рассказал терапевт Сабухи Самедов.
По его словам, микроэлементы могут работать сообща либо конкурировать за каналы всасывания. Классический пример антагонизма — кальций и железо. Их одновременный прием сводит пользу к нулю.
«Кальций эффективно подавляет всасывание любого типа железа. Именно поэтому крайне нежелательно запивать железосодержащие добавки молоком или сочетать куриную печень со сметаной. Это снижает усвоение железа на 50−60%», — предупредил врач.
360.ru отметил, что БАДы — не лечебные препараты, они предназначены исключительно для корректировки рациона и восполнения нехватки витаминов.
Телеканал «Царьград» пояснил, что БАДы к пище — это категория, требующая особого внимания. Они относятся к специализированной пищевой продукции.