В Саратове продлили запрет на проезд по участку улицы Крымской

Обрушение части кирпичной кладки произошло 31 июля в двух подъездах в доме № 3 на улице Крымской в Заводском районе Саратова. Ранее этот дом признали аварийным. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. 18 октября 2025 года в этом же доме произошло частичное обрушение одной из внешних стен на первом этаже, пострадавших не было. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).