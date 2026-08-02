В Саратове продлили запрет на проезд по участку улицы Крымской

САРАТОВ, 2 августа. /ТАСС/. Власти вновь продлили запрет на движение транспорта по участку улицы Крымской в Заводском районе Саратова из-за аварийных работ после обрушения подъездов. Об этом сообщило Министерство дорожного хозяйства Саратовской области в «Максе».
Ранее ограничения ввели на срок до 19:00 1 августа, затем его продлили до вечера 2 августа.
«В связи с продолжением аварийных работ по адресу ул. Крымская, 3 на участке от проспекта Энтузиастов до Крымского тупика в период с 09:00 3 августа до 20:00 4 августа будет введено временное прекращение движения транспортных средств», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что если работы по демонтажу завершат раньше, то движение на указанном участке возобновится.
Обрушение части кирпичной кладки произошло 31 июля в двух подъездах в доме № 3 на улице Крымской в Заводском районе Саратова. Ранее этот дом признали аварийным. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. 18 октября 2025 года в этом же доме произошло частичное обрушение одной из внешних стен на первом этаже, пострадавших не было. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).