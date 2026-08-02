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В Ярославле хоккеистов «Локомотива» поздравили с победой концертом L'One

Церемония чествования состоялась в День железнодорожника на «Арене-2000» в Ярославле.

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Церемония чествования хоккейного клуба «Локомотив», который в прошлом сезоне второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина, состоялась в День железнодорожника на «Арене-2000» в Ярославле. Музыкальным сюрпризом для болельщиков стал концерт рэпера L'One, передает корреспондент ТАСС.

«Какова ценность этой победы? Очень высока — послечемпионские сезоны всегда сложные для любой команды, и мы не исключение. В начале сезона мы испытывали серьезные трудности, но в решающих матчах наша команда преобразилась, и мы увидели команду чемпионов. Ребята проявили свои лучшие качества — волю к победе, терпение, высшее мастерство, сплотились, и в результате — успех, большая победа, наверное, это и есть наивысшая справедливость», — сказал на церемонии президент «Локомотива» Юрий Яковлев.

По его словам, победа в прошлом сезоне стала данью уважения хоккеистам «Локомотива», погибшим в авиакатастрофе в 2011 году. «Надеюсь, что они смотрят оттуда и радуются вместе с нами», — добавил Яковлев.

На сцену поднялись игроки «Локомотива», они приехали на чествование с женами, семьи прошли по красной дорожке. Хоккеисты вновь подняли Кубок Гагарина и пронесли его вдоль трибун. На «Арене-2000» также чествовали «Локо», ставшего обладателем Кубка Харламова в Олимпбет — Молодежной хоккейной лиге. Юные игроки поднялись на сцену под овации болельщиков.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев вручил Яковлеву высшую региональную награду — знак «Почетный гражданин Ярославской области». «За многолетний вклад в развитие региона, а также за развитие хоккея в России в целом. Более трех десятков лет Юрий Николаевич Яковлев посвятил вере в ребят, в команду, в победу. Это огромная работа, но кроме этого профессионализма, есть еще очень классная вещь — это боевой дух», — сказал Евраев на церемонии.

Он также сообщил, что путем народного голосования жители региона решили переименовать площадь у «Арены-2000» в Ярославле в Площадь чемпионов в честь победы «Локомотива», который два года подряд стал обладателем Кубка Гагарина.

Рэп и симфонический оркестр.

Церемонию чествования провел стендап-комик Евгений Чебатков. На вращающейся сцене перед болельщикам выступили Jukebox trio, шоу-группа «Грация» и Ярославский губернаторский симфонический оркестр. История клуба «Локомотив» была представлена в стиле хип-хоп, один из номеров посвящался бывшему главному тренеру команды Бобу Хартли. Участники музыкального проекта «Казаки делают хиты» исполнили песню «Облака», которая часто играла в раздевалке «Локомотива» в прошлом сезоне.

После официальной части церемонии на сцену вышел рэпер L'One, который также является болельщиком «Локомотива». Его появление было сюрпризом для зрителей — имя хедлайнера клуб держал в секрете. L'One поздравил хоккеистов с завоеванием Кубка Гагарина, выразил уважение к женам спортсменов, поддерживающих игроков. Выступление рэпера сопровождалось световым шоу, часть «Арены» превратилась в танцпол.

Год назад «Локомотив» проводил чествование чемпионской команды 3 августа.

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