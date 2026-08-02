В Ярославле хоккеистов «Локомотива» поздравили с победой концертом L'One

«Какова ценность этой победы? Очень высока — послечемпионские сезоны всегда сложные для любой команды, и мы не исключение. В начале сезона мы испытывали серьезные трудности, но в решающих матчах наша команда преобразилась, и мы увидели команду чемпионов. Ребята проявили свои лучшие качества — волю к победе, терпение, высшее мастерство, сплотились, и в результате — успех, большая победа, наверное, это и есть наивысшая справедливость», — сказал на церемонии президент «Локомотива» Юрий Яковлев.