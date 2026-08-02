Дерматолог Ряховская: пигментные пятна могут указывать на гормональный сбой

Появление пигментных пятен после 30 лет может говорить о проблемах с печенью. Об этом NEWS.ru заявила дерматолог Наталья Ряховская.
По ее словам, пигментные пятна в этом возрасте чаще всего являются последствиями солнца, акне и неграмотного ухода. Однако иногда симметричная пигментация вокруг рта, на скулах и лбу способна сопровождать патологии других органов и систем.
Врач отметила, что, в частности, это может указывать на гормональный сбой, заболевания щитовидной железы, печени или эндокринные нарушения. В этом случае нужно обратиться к специалисту, чтобы исключить опасные образования и подобрать курс лечения.
Телеканал «Царьград» предупредил, что пигментация может возникнуть после косметических процедур. Так, если был сделан пилинг, то от посещения пляжа следует отказаться на две недели. Кроме того, находясь под солнцем, следует обязательно использовать крем.