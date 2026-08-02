Снова бушуют: начались первые магнитные бури августа

На Земле началась новая магнитная буря. Жители планеты впервые столкнутся с этим явлением с начала августа. Магнитную бурю зафиксировали вечером 2 августа. Так сказано в сообщении представителей лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Магнитная буря стала шестой с начала лета. Ее уровень оценивают между G1 (слабым) и G2 (обычным). Буря продлится порядка четырех-шести часов.
«Выброс плазмы пришел к Земле еще несколько часов назад (примерно в 14:30 по московскому времени), но до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только сейчас», — оповестили в ИКИ РАН.
Синоптик Михаил Леус ранее уведомил, что начало бури на Земле ожидалось во второй половине ночи 2 августа. Однако время сместилось на вечерние часы. Прогноз скорректировали с учетом новых вводных.