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Снова бушуют: начались первые магнитные бури августа

ИКИ РАН: Началась первая магнитная буря августа.

Источник: Комсомольская правда

На Земле началась новая магнитная буря. Жители планеты впервые столкнутся с этим явлением с начала августа. Магнитную бурю зафиксировали вечером 2 августа. Так сказано в сообщении представителей лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Магнитная буря стала шестой с начала лета. Ее уровень оценивают между G1 (слабым) и G2 (обычным). Буря продлится порядка четырех-шести часов.

«Выброс плазмы пришел к Земле еще несколько часов назад (примерно в 14:30 по московскому времени), но до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только сейчас», — оповестили в ИКИ РАН.

Синоптик Михаил Леус ранее уведомил, что начало бури на Земле ожидалось во второй половине ночи 2 августа. Однако время сместилось на вечерние часы. Прогноз скорректировали с учетом новых вводных.