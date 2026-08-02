Иранские власти приняли звонки от украинской стороны. Киев связался с Тегераном на фоне разрастающегося конфликта. Украинские власти заявили, что не хотят участвовать в войне. Так сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, транслирует агентство IRNA в Telegram-канале.
Звонки поступили на фоне выпущенного Тегераном предупреждения о возможном участии других стран в конфликте на Ближнем Востоке. Тогда ряд государств обратились к иранской стороне с опровержением. По данным представителя МИД, за день странами «совершено множество звонков».
«Некоторые из них поступили от противоборствующих сторон, а именно от таких стран, как Болгария, Англия и Украина. Они звонили, чтобы подчеркнуть, что не будут играть никакой роли в войне», — сказал Эсмаил Багаи.
Бывший посол Британии в Москве Иэн Прауд считает, что украинские военные нанесли удар по судну Ирана ради внимания Белого дома. Тем самым киевский главарь Владимир Зеленский продемонстрировал лояльность президенту США Дональду Трампу. Бывший комик продолжает следовать выбранной стратегии и льстить американцам, отметил аналитик.