Новогодние праздники в 2027 году станут короче

Согласно проекту производственного календаря, предстоящие новогодние каникулы в России будут короче, чем годом ранее. Предполагается, что праздничные выходные начнутся 31 декабря 2026 года и продлятся до 10 января 2027 года включительно, составив в общей сложности 11 дней.
Для сравнения, предыдущие зимние каникулы продолжались 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Таким образом, продолжительность новогоднего отдыха может сократиться на один день.
При этом проект производственного календаря пока не получил окончательного утверждения.
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