Новогодние праздники в 2027 году станут короче

Согласно проекту производственного календаря, предстоящие новогодние каникулы в России будут короче, чем годом ранее. Предполагается, что праздничные выходные начнутся 31 декабря 2026 года и продлятся до 10 января 2027 года включительно, составив в общей сложности 11 дней.