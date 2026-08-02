Тарпищев считает, что судья не должен был назначать пенальти в ворота «Спартака»

«Максименко ударил по катящемуся мячу — должны были перебивать. Как можно было ставить пенальти? Если правила такие, то всем вратарям надо бить по катящемуся мячу в момент ввода в игру, — сказал Тарпищев. — Но так — играли, старались. Выиграли — молодцы. Не сломались».