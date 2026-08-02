Тарпищев считает, что судья не должен был назначать пенальти в ворота «Спартака»

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Пенальти в ворота московского «Спартака» в матче с «Ахматом» был назначен неверно — ему предшествовал удар вратаря Александра Максименко по катящемуся мячу в моменте ввода в игру. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России, болельщик красно-белых Шамиль Тарпищев.
«Спартак» со счетом 2:1 обыграл грозненский «Ахмат» в гостевом матче второго тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ). Счет на 5-й минуте открыл игрок «Ахмата» Эгаш Касинтура, реализовав пенальти, назначенный за касание мяча рукой защитником «Спартака» Кристофером Ву при розыгрыше мяча от своих ворот.
«Максименко ударил по катящемуся мячу — должны были перебивать. Как можно было ставить пенальти? Если правила такие, то всем вратарям надо бить по катящемуся мячу в момент ввода в игру, — сказал Тарпищев. — Но так — играли, старались. Выиграли — молодцы. Не сломались».
«Спартак» 5 августа сыграет в Фонбет — Кубке России дома с «Оренбургом». 9 августа москвичи примут в чемпионате «Краснодар».