Инфантино заигрался в коммерцию и рискует потерять ФИФА

Теперь вот нынешний президент ФИФА, бывший швейцарский юрист Джанни Инфантино вляпался окончательно. И ведь предупреждали его — не жадничай, занимайся футболом. Но ему все было мало. Беды его начали не вчера, и даже не позавчера. Решение расширить ЧМ-26 до 48 команд, исключение России из всех международных турниров и одновременно яростная защита сборной Израиля, ссоры и скандалы со спонсорами и европейскими федерациями во время ЧМ-22 в Катаре — вот этапы большого пути к краху. Апофеоз — чемпионат мира 2026 в США, Канаде и Мексике. В плане зрелищности и интриги турнира — все просто замечательно, без шуток. А вот в остальном — вручение премии мира Трампу, отмена красной карточки Балогуну, динамичное ценообразование на билеты, и, как вишенка на торте, предложение создать некую коммерческую структуру по проведению ЧМ-2030 с продажей части ее акций коммерческим частным организациям, все же переполнили чашу терпения мировой футбольной семьи.