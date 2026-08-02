Инфантино заигрался в коммерцию и рискует потерять ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино, бывший до сих пор почти неприкасаемым руководителем одной из ведущих мировых спортивных федераций, потерпел сокрушительное поражение после того, как его безрассудные попытки разбогатеть за счет частных инвестиций в деятельность возглавляемой им организации, были решительно пресечены в результате яростной волны протестов национальных и континентальных футбольных ассоциаций.
Не везет руководителям мирового футбола, хоть плачь. Предыдущего президента ФИФА Зеппа Балттера вначале сняли с должности по (как потом оказалось) недоказанным обвинениям в коррупции в паре с руководителем европейского футбола, в прошлом великим игроком Мишелем Платини, а затем эту парочку и вовсе отдали под суд. И судили почти восемь лет, после чего признали, что если что-то и было, то настолько несущественное, что даже все апелляции прокуратуры, жаждавшей крови двух футбольных чиновников, не помогли упрятать их за решетку. Правда, репутация пострадала основательно, да и здоровье не вернешь.
Теперь вот нынешний президент ФИФА, бывший швейцарский юрист Джанни Инфантино вляпался окончательно. И ведь предупреждали его — не жадничай, занимайся футболом. Но ему все было мало. Беды его начали не вчера, и даже не позавчера. Решение расширить ЧМ-26 до 48 команд, исключение России из всех международных турниров и одновременно яростная защита сборной Израиля, ссоры и скандалы со спонсорами и европейскими федерациями во время ЧМ-22 в Катаре — вот этапы большого пути к краху. Апофеоз — чемпионат мира 2026 в США, Канаде и Мексике. В плане зрелищности и интриги турнира — все просто замечательно, без шуток. А вот в остальном — вручение премии мира Трампу, отмена красной карточки Балогуну, динамичное ценообразование на билеты, и, как вишенка на торте, предложение создать некую коммерческую структуру по проведению ЧМ-2030 с продажей части ее акций коммерческим частным организациям, все же переполнили чашу терпения мировой футбольной семьи.
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Джанни попробовал отыграть назад и все хоть как-то исправить. В опубликованном заявлении ФИФА, приписываемом Инфантино, признавалось, что предложение о создании коммерческой организации для проведения чемпионата мира и других турниров, 20% акций которой будут проданы частным инвесторам, вызывает разногласия и обречено на провал.
Эта уступка положила конец трехдневной «гражданской войне» в футбольном мире, кульминацией которой стало объявление УЕФА, самой богатой и влиятельной из шести региональных футбольных конфедераций, бойкота всех мероприятий ФИФА до тех пор, пока это предложение не будет отклонено. Но есть вероятность, что все все зашло уже слишком далеко, и простых извинений уже недостаточно.
Этот план был детищем Инфантино, и его провал менее чем через две недели после самого прибыльного чемпионата мира в истории оставил 56-летнего швейцарского чиновника в изоляции на вершине организации, которой он планировал руководить еще 4,5 года.
Еще неделю назад Инфантино был на пике популярности и почти наверняка должен был одержать убедительную победу на выборах на четвертый срок на конгрессе ФИФА в Марокко в марте 2027 года, поскольку конкурентов у него не было. Ситуация кардинально изменилась после трех дней, в течение которых даже самые лояльные конфедерации негодуют по поводу отсутствия консультаций (это самый главный грех руководителя ФИФА — все решать единолично) по предложенному проекту, а Инфантино обвиняют в продаже «души футбола».
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Самое плохое что теперь даже деньги не спасают. Даже после того как в пятницу, 31 июля ФИФА, желая пригасить конфликт, объявила о выделении миллионов долларов нового финансирования для национальных федераций, некоторые из приближенных к Инфантино сотрудников организации начали дистанцироваться от него. Старший советник Карлос Кордейро подал в отставку в знак протеста, назвав это «неудачной сделкой для футбола», а главный операционный директор ФИФА Кевин Ламур заявил, что сотрудники были «обмануты» Инфантино, и назвал это предложение «проектом одного человека». Другие чиновники в интервью СМИ начали признаваться, что Инфантино последние годы часто раздражал окружающих своим независимым стилем руководства. Возможно именно поэтому новая затея Джанни имела такие катастрофические последствия. Ему не удалось достичь консенсуса, и ключевые заинтересованные стороны ничего не знали о плане до его поспешного объявления 28 июля, когда подробности просочились в газеты.
Инфантино всех держал в неведении, пока он встречался с инвесторами и выбрал компанию Thrive Capital, основанную Джошуа Кушнером и имеющую тесные семейные связи с президентом США Дональдом Трампом, в качестве лидера предполагаемой группы инвесторов.
Для Азиатской футбольной конфедерации это было «совершенно неприемлемым» нарушением обычных протоколов, и 31 июля эта организация, состоящая из 47 членов, призвала к институциональной реформе в ФИФА.
«Ситуацию усугубило то, что в эту историю был вовлечен представитель семейства Кушнеров, — заявил в интервью агентству Reuters аналитик по спортивному маркетингу Боб Дорфман, — Особенно учитывая то, что происходило во время чемпионата мира по футболу с Балогуном и Трампом. Причастность родственника Трампа к этому только усугубила ситуацию».
Впрочем, заранее списывать Инфантино со счетов не стоит. Он уже несколько раз показывал способность к неординарным управленческим и политическим решениям. Хотя появление соперников на президентских выборах в марте 2027 год теперь почти наверняка произойдет, единой кандидатуры и общего консенсуса среди всех недовольных его руководством все еще нет. Более того, предложение о продаже доли чемпионата мира было адресовано непосредственно всем 211 национальным футбольным федерациям, которые будут голосовать, и многие из которых зависят от финансирования ФИФА и добились успехов под патронажем Инфантино.
Для того чтобы продлить свое президентство до 2031 года, Инфантино потребуется большинство в две трети голосов в первом туре или простое большинство в последующих турах. И есть вероятность, что это будет вполне осуществимо для искушенного спортивного чиновника. Хотя эта победа в конечном итоге может стать полным развалом мирового футбола, так как УЕФА вряд ли захочет мириться с таким положением дел еще 4,5 года.