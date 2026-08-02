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Нижегородцам рассказали об американском «вирусе Бурбон»

Жителям нашей страны он не грозит.

Источник: Время

Американский вирус «Бурбон» не грозит нижегородцам. Так считает, опираясь на мнение эпидемиологов, главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов.

По его словам, главный переносчик вируса — клещ Lone Star (одинокий звездчатый клещ), который в России не живет.

«Вирус не передается от человека к человеку. Даже если кто-то привезет его, цепочка заражений тут же прервется. Перелетные птицы его тоже не донесут», — написал в своем канале МАКС Никонов.

При этом он рекомендовал не забывать про безопасность в лесу: наши «родные» отечественные клещи переносят энцефалит и боррелиоз.