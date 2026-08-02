16-летняя россиянка Лютова стала чемпионкой турнира WTA в Мемфисе

Ранее Кристина Лютова уверенно обыграла представительницу США Эльвину Калиеву и впервые в карьере вышла в финал. Матч завершился победой Лютовой со счётом 7:5, 6:1. В то же время Диана Шнайдер завершила выступление на турнире WTA, не сумев пробиться в решающий матч соревнований. В полуфинале россиянка проиграла первой сеяной американке Джессике Пегуле. Встреча завершилась победой представительницы США в двух сетах — 7:5, 6:4. Шнайдер выступала на турнире под четвёртым номером посева и была одной из претенденток на титул.