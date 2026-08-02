Мужчина открыл стрельбу по военкомам в Одессе, четверо ранены

В Одессе местный житель открыл стрельбу по сотрудникам районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), ранив четырех человек. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщило украинское издание «Страна.ua».
— Мужчина выбежал из дома и начал стрелять из пистолета по сотрудникам Овидиопольского районного ТЦК, которые проводили мобилизацию, — цитирует сообщение «Известия».
Четыре человека получили ранения. Один сотрудник ТЦК с огнестрельным ранением спины в области легких госпитализирован, еще трое обратились за помощью самостоятельно. По предварительным данным, силовики пытаются взять штурмом квартиру, где находится стрелявший.
1 августа украинский военнослужащий покончил с собой в военкомате города Мостиска.
Ранее в Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования во время конфликта с местными жителями применили оружие и выстрелили в женщину.
Недавно в Полтаве сотрудники ТЦК ворвались в туалет на АЗС, выбили дверь и насильно мобилизовали прятавшегося там мужчину. Защитить его пытались уборщица и девушка-кассир, которых военкомы тянули за руки.