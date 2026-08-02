Инфантино отказался от продажи прав на ЧМ после угроз бойкота

Однако проект вызвал массовое недовольство. УЕФА и все 55 национальных ассоциаций пригрозили бойкотом турниров ФИФА. В заявлении европейского союза подчеркнули: чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это наследие, созданное игроками, командами и болельщиками, и оно не продаётся.