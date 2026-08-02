Нижегородская канатная дорога может открыться только в мае 2027 года

Напомним, чрезвычайная ситуация произошла 5 июля во время сильного ливня и шквалистого ветра: на высоте столкнулись четыре пустые кабинки, а спасателям пришлось эвакуировать 16 человек из заблокированных кабин. В ходе расследования специалисты зафиксировали повреждения несущего тягового каната, а также нарушения в действиях персонала канатной дороги.