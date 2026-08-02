Нижегородская канатная дорога может открыться только в мае 2027 года

Нижегородская канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором сможет возобновить работу только в мае 2027 года. Именно такой срок устранения выявленных нарушений указан в предписании Волжско-Окского управления Ростехнадзора, выданном компании «Урбантех Сервис». Об этом сообщил телеканал «Волга».
Напомним, чрезвычайная ситуация произошла 5 июля во время сильного ливня и шквалистого ветра: на высоте столкнулись четыре пустые кабинки, а спасателям пришлось эвакуировать 16 человек из заблокированных кабин. В ходе расследования специалисты зафиксировали повреждения несущего тягового каната, а также нарушения в действиях персонала канатной дороги.
В настоящее время на объекте продолжаются экспертизы и восстановительные работы. В правительстве Нижегородской области отметили, что запуститься раньше срока канатка сможет только после полной диагностики оборудования, переподготовки персонала и проведения экспертизы промышленной безопасности.
Ранее сообщалось, что ремонт канатной дороги начали в Нижнем Новгороде.