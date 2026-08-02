«Были немедленно возвращены»: Марокко выявил число пересекших границу Сеуты мигрантов

«Число участников попыток нелегального пересечения границы достигло примерно 40 тысяч в направлении Сеуты и около 1 135 — в направлении Мелильи… Все, кому удалось добраться до Мелильи, были немедленно возвращены», — говорится в уведомлении МВД Марокко.