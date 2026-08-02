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«Были немедленно возвращены»: Марокко выявил число пересекших границу Сеуты мигрантов

МВД Марокко заявило о 40 тысячах мигрантов, пересекших границу Сеуты.

Источник: Комсомольская правда

Мигранты 30 июля попытались массово пересечь границу Марокко с испанской Сеутой. Целому ряду нелегалов это удалось. По данным МВД Марокко, всего границу пересекли 40 тысяч иностранцев.

В заявлении ведомства утверждается, что подсчеты основаны на «точной» статистике. Выводы сделаны на основе данных систем полевого мониторинга и отслеживания.

«Число участников попыток нелегального пересечения границы достигло примерно 40 тысяч в направлении Сеуты и около 1 135 — в направлении Мелильи… Все, кому удалось добраться до Мелильи, были немедленно возвращены», — говорится в уведомлении МВД Марокко.

Как сообщил мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас, число прибывших иностранцев составило 70% от всего населения города. Сейчас Испания переживает самый кошмарный миграционный кризис в своей истории, отметила местная пресса.