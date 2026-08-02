Прокуратура начала проверку после снятия 24 пассажиров с рейса в Калининграде

В Калининграде 20 пассажиров авиакомпании Air Cairo без предупреждения были сняты с рейса, который должен был вылететь в Шарм-эш-Шейх. При посадке им сообщили, что вылететь они не смогут из-за болезни одного из бортпроводников. Сотрудник калининградского аэропорта Храброво объяснил, что тех, кто не полетит, выбрала программа случайным образом. Что произошло и как в подобных ситуациях следует действовать пассажирам — в материале «Вечерней Москвы».