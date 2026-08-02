Прокуратура начала проверку после снятия 24 пассажиров с рейса в Калининграде

Северо-Западная транспортная прокуратура в воскресенье, 2 августа, начала проверку по факту непредоставления услуги воздушной перевозки пассажирам в Калининграде.
При посадке на рейс авиакомпании Air Cairo в ночь на воскресенье 24 пассажирам сообщили, что в Египет они не полетят. Двоим из них не вернули багаж — их чемоданы отправили в Египет без них.
— Калининградская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства снятия пассажиров с международного рейса, а также фактов неполучения ими багажа, — говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при организации воздушной перевозки и соблюдения прав пассажиров.
В Калининграде 20 пассажиров авиакомпании Air Cairo без предупреждения были сняты с рейса, который должен был вылететь в Шарм-эш-Шейх. При посадке им сообщили, что вылететь они не смогут из-за болезни одного из бортпроводников. Сотрудник калининградского аэропорта Храброво объяснил, что тех, кто не полетит, выбрала программа случайным образом. Что произошло и как в подобных ситуациях следует действовать пассажирам — в материале «Вечерней Москвы».