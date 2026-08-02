Дмитриенко вошел в историю как самый молодой артист, собравший Лужники: вручена награда

Ваня Дмитриенко в ходе шоу довел свою сестру Леру до слез. Он подарил девушке букет пионов на глазах у огромной аудитории. Певец устроил целое выступление с участием сестры. Он вывел Леру на сцену и совместно с ней исполнил песню.