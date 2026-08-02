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Дмитриенко вошел в историю как самый молодой артист, собравший Лужники: вручена награда

Дмитриенко вручили награду как самому молодому артисту, выступившему в Лужниках.

Источник: Комсомольская правда

Певец Ваня Дмитриенко в возрасте 20 лет смог собрать огромный столичный стадион «Лужники». Он дал грандиозный концерт 2 августа. Перед мероприятием около 70 тысяч человек заполнили спортивную арену. Ване Дмитриенко вручили награду как самому молодому артисту, выступившему в «Лужниках», передает корреспондент KP.RU.

Известно, что исполнителя наградили дипломом сразу после сольного концерта. Он выступил с фурором, взяв солд-аут. Предыдущим рекордсменом среди молодых исполнителей считался Егор Крид, выступавший в «Лужниках» в более старшем возрасте.

Ваня Дмитриенко в ходе шоу довел свою сестру Леру до слез. Он подарил девушке букет пионов на глазах у огромной аудитории. Певец устроил целое выступление с участием сестры. Он вывел Леру на сцену и совместно с ней исполнил песню.