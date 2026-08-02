Календарь на 3 августа: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

На Руси в этот день полевые работы полагалось выполнять в полном молчании. В народе до сих пор сохранилось поверье, что на Онуфрия не стоит произносить ни одного лишнего слова без крайней необходимости. Также в этот день было принято заниматься закромами: хозяева тщательно осматривали доски на предмет гнили, проверяли гвозди — не проржавели ли. Все проветривали, чтобы запасы хлеба не испортились. В некоторых регионах в амбары запускали кошек для ловли мышей. Примета гласила: если на Онуфрия выпадают сильные росы, то урожай льна будет плохим.