Названы самые эффективные методы лечения плоскостопия

Специалист указал, что одним из самых эффективных методов лечения плоскостопия является ЛФК. Она тонизирует латеральную группу мышц голени, а также мышцы стопы, принимающие участие в формировании сводов. Для ребенка следует выбрать два-три эффективных комплекса, которые повторяются три-четыре раза в день, подчеркнул он.