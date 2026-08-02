Названы самые эффективные методы лечения плоскостопия

Врачи чаще всего выявляют плоскостопие у детей школьного возраста и подростков, наиболее действенным его лечением является лечебная физкультура (ЛФК). Об этом NEWS.ru заявил травматолог Ибрагим Абакаров.
По его словам, важна ранняя диагностика плоскостопия, так как своевременное вмешательство может предотвратить развитие более серьезных проблем в последствии.
Специалист указал, что одним из самых эффективных методов лечения плоскостопия является ЛФК. Она тонизирует латеральную группу мышц голени, а также мышцы стопы, принимающие участие в формировании сводов. Для ребенка следует выбрать два-три эффективных комплекса, которые повторяются три-четыре раза в день, подчеркнул он.
360.ru предупредил, что стопы у детей — это основа правильного развития не только позвоночника, но и всех внутренних органов.